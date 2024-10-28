Pakistan, Keşmir Kara Günü'nü Ankara'da Anarak Baskıları Kınadı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, başkentte "Keşmir Kara Günü" isimli program düzenledi.

Büyükelçiliğin bahçesinde düzenlenen törene, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, Emekli Büyükelçi Numan Hazar ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Cüneyd burada yaptığı konuşmada, 77. Keşmir Kara Günü'nü anmak üzere bu programın düzenlendiğini ifade ederek, "27 Ekim 1947, Keşmirlilerin kolektif hafızasına sonsuza dek kazınmıştır." dedi.

"Bugün, Hindistan işgali altındaki Keşmirliler için uzun bir baskının ve bugüne kadar devam eden ciddi bir insanlık trajedisinin başlangıcını işaret etti." diyen Cüneyd, "o zamandan bu yana Keşmirlilerin tüm temel özgürlüklerinin ve haklarının elinden alındığını" belirtti.

Cüneyd, 96 binden fazla Keşmirlinin, kendi kaderini tayin hakkı için verdikleri mücadelede hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Cammu ve Keşmir anlaşmazlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemindeki en eski konulardan biridir. Keşmirlilere kendi kaderini tayin hakkının reddedilmesi, bu anlaşmazlığın tam kalbinde yer almaya devam ediyor. Pakistan, her zaman olduğu gibi, Keşmirli kardeşleriyle omuz omuza duruyor ve onların haklı mücadelesine tam manevi, diplomatik ve politik desteğini sunmaya devam edecek."

Keşmir'de uzun süren haksızlık

AK Parti Van Milletvekili Kayatürk, insanlığın Keşmir'le alakalı sesini çok gür şekilde ortaya koyması gerektiğini, Keşmir'de büyük bir haksızlık olduğunu ve bunun uzun süredir devam ettiğini anlattı.

Keşmir'de binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce insanın da yerinden edildiğini dile getiren Kayatürk, "Son dönemde Hindistan bu ortaya koyduğu zulümlere ek olarak, birdenbire demokrasiyle hatta Hindistan'daki anayasanın kendisiyle bağdaşmayan bir karar aldı." dedi.

Kayatürk, Keşmir'in eyalet statüsünün ortadan kaldırıldığını söyledi.

"Keşmir, İslam dünyasının meselesi"

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Arıkan da Keşmir halkının adalet ve özgürlük mücadelesinin, yalnızca bölgesel bir ihtilaf olmaktan öte, bütün İslam aleminin meselesi olduğunu ifade etti.

"İslam coğrafyasının birçok köşesinde olduğu gibi Keşmir'de de insanlar temel insan haklarından yoksun bırakılmakta, özgür iradeleri ellerinden alınmakta ve yıllardır süregelen zulme maruz kalmaktadırlar." ifadesini kullanan Arıkan, bu meselenin aynı zamanda tarihin ve adaletin de bir meselesi olduğunu aktardı.

Arıkan, "1947 yılında Hindistan'ın bağımsızlığına kavuşması sırasında İngiltere'nin bıraktığı miras, yalnızca coğrafi sınırların çizilmesi değil, aynı zamanda çatışma ve kargaşa ortamının tohumlarının atılması olmuştur. Keşmir halkına ise kendi kaderini tayin etme hakkı tanınmamıştır." diye konuştu.

Keşmir halkının davasında onların yanında olduğunu belirten Arıkan, adalet ve barışın sağlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğini vurguladı.