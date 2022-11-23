Pakistan Kalkınma Bakanı: Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru Güçlü Bir Ekonomik Ortaklık Oluşturdu

İSLAMABAD, 23 Kasım (Xinhua) -- Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Ahsan İkbal Salı günü, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun iki komşu ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini söyledi.

İSLAMABAD, 23 Kasım (Xinhua) -- Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Ahsan İkbal Salı günü, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun iki komşu ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini söyledi.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nu, Pakistan'ın hayati önemdeki ulusal projesi olarak nitelendiren İkbal, bu projenin iki ülke arasındaki ilişkiyi güçlü bir ekonomik ortaklığa dönüştürdüğünü söyledi.

Bakanlığın üst düzey yetkilileri ve ilgili bakanlıklardan temsilcilerin katıldığı bir toplantıya başkanlık eden İkbal, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun bir sonraki aşamasının endüstriyel işbirliğinin geliştirilmesini öngördüğünü söyledi.

İkbal, ilgili paydaşlara Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projelerinin uygulanmasını hızlandırma talimatı verdi.

Bakan ayrıca ilgili bakanlıklardan, Çin endüstrisinin düşük üretim maliyetiyle Pakistan'a gelmesini sağlayabilmek için Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru çerçevesindeki özel ekonomik bölgelere yönelik çalışmaları hızlandırmalarını istedi.