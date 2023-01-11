Pakistan, Kabil'deki terör saldırısını güçlü şekilde kınadı Güncel Haberler Pakistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını güçlü şekilde kınadı. Pakistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını güçlü şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan halkının ve hükümetinin saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini ilettiği vurgulandı. Açıklamada, terör saldırısı güçlü şekilde kınanırken, terör belasıyla mücadelede Afganistan ile dayanışma içinde olunduğu kaydedildi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığının önünde meydana gelen şiddetli patlamada 5 sivil yaşamını yitirmişti. Kaynak: AA / Güncel Afganistan Pakistan Kabil Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Pakistan, Kabil'deki terör saldırısını güçlü şekilde kınadı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.