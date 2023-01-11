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Pakistan, Kabil'deki terör saldırısını güçlü şekilde kınadı

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Pakistan, Kabil'deki terör saldırısını güçlü şekilde kınadı

Pakistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını güçlü şekilde kınadı.

Pakistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan halkının ve hükümetinin saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini ilettiği vurgulandı.

Açıklamada, terör saldırısı güçlü şekilde kınanırken, terör belasıyla mücadelede Afganistan ile dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığının önünde meydana gelen şiddetli patlamada 5 sivil yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Afganistan Pakistan Kabil Güncel Haberler

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