Pakistan, İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma" kararını kınadı

Pakistan hükümeti, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıma kararını şiddetle kınadığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, bu tür eylemlerin uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı ve Somali'nin egemenliğine tam destek verdiklerini belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Somali'nin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü zedeleyen her türlü girişimin şiddetle kınandığı belirtilerek, bu bağlamda İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma" kararının reddedildiği kaydedildi.

Bu tür "yasadışı ve kışkırtıcı eylemlerin" uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu aktarılan açıklamada, bu durumun sadece Somali'nin değil tüm bölgenin barış ve istikrarını tehdit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Uluslararası toplum, bu tür eylemleri reddetmek ve İsrail'in daha geniş bölgede barış ve istikrar için sürdürülen çabaları baltalamasını önlemek ve caydırmak için harekete geçmelidir." ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ın, Somali'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğü ile ülkede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabalara tam desteğini yinelediği belirtilen açıklamada, Filistinlilerin topraklarından zorla yerinden edilmesine yönelik her türlü adımın da kesin bir dille reddedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada son olarak, Pakistan'ın Filistin halkının, 1967 öncesi sınırları temel alan, başkenti Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devleti için yürüttüğü haklı mücadelesine desteği teyit edildi.

İsrail Somaliland'i tanıyan ilk ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

