Pakistan, İsrail'in Gazze'deki Yeni Saldırılarını Kınadı

Pakistan, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'de yeniden başlattığı saldırıları "şiddetle" kınadığını bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in Gazze'ye yönelik yeni saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürmesinin Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde imzalanan ateşkes anlaşmasına aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, " Pakistan, Gazze'de İsrail işgal güçleri tarafından gerçekleştirilen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan yeni saldırıları şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Pakistan'ın uluslararası toplumu bu ihlalleri sona erdirmek ve ateşkesin tam olarak uygulanmasını sağlamak için "acil ve etkili" önlem almaya çağırdığı belirtildi.

Pakistan'ın Filistin halkına desteğini yinelediği ifade edilen açıklamada, İsrail'e söz konusu saldırılarına derhal son vermesi çağrısı yapıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.