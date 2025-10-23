Pakistan, İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Girişimlerini Şiddetle Kınadı

Pakistan, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs yakınlarındaki yasa dışı bir Yahudi yerleşiminin İsrail'e ilhakını öngören iki tasarının İsrail Meclisinde ön oylamada kabul edilmesinin şiddetle kınandığını bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından, İsrail Meclisinde ön onaylamada kabul edilen söz konusu yasa tasarılarına ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail'in, yasa tasarısı yoluyla Batı Şeria'da gasbedilen toprakların bazı bölgelerinde "sözde egemenliği" genişletme girişiminin şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, bu eylemin uluslararası hukuku, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ve Filistin halkının devredilmez haklarını açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, bu tür kışkırtıcı ve hukuka aykırı eylemlerin, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için sürdürülen çabaları baltaladığına işaret edilerek, uluslararası topluma, söz konusu yasa dışı adımları durdurmak ve İsrail'i sorumlu tutmak için acil önlem alınması çağrısında bulunuldu.

Pakistan'ın, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı da dahil olmak üzere haklarını korumak, Filistinliler için barış, adalet ve itibar sağlamak için bölgesel ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışma taahhüdünü yinelediği belirtilen açıklamada, Pakistan'ın Filistin davasına sarsılmaz desteğini yeniden teyit ettiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Tasarının ön oylamasına katılan İsrail parlamentosu vekillerinden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti.

Tasarının, İsrail Meclisinden geçerek yasalaşması için mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.