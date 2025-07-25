Pakistan, İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Çağrısını Kınadı

Pakistan, İsrail Meclisinde (Knesset) onaylanan ve hükümete işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı için çağrı yapan kararı şiddetle kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, İsrail Meclisinde işgal altındaki Filistin topraklarının ilhak edilmesi yönünde yapılan oylama ve çağrı, Batı Şeria'nın egemenliğine yönelik hukuk dışı bir girişim olarak tanımlandı.

Söz konusu kararın şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, İsrail'in kasıtlı kışkırtıcı eylemlerle barış çabalarını baltalamaya ve hukuk dışı işgalini sağlamlaştırmaya çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden İsrail'in eylemlerinden sorumlu tutulması için uluslararası topluma çağrı yapıldı.

Pakistan'ın Filistin halkının bağımsızlığına verdiği desteğin yeniden teyit edildiği açıklamada, 1967 öncesi sınırları temelinde, başkenti Kudüs olan, BM kararlarına uygun bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasının savunulduğu vurgulandı.

İsrail Meclisinde Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin oylama

İsrail Meclisi, 23 Temmuz'daki oturumda, hükümete, 1967'de işgal ettiği Filistin toprağı Batı Şeria'nın ilhak edilmesi için çağrı yapan kararı oylamıştı.

Meclisteki 120 milletvekilinden 71'i kararın lehinde, 13'ü aleyhinde, kalanlar ise çekimser oy kullanmıştı.

Mecliste kabul edilen kararda, Batı Şeria'nın "Yahudi halkının tarihi, kültürel ve manevi anavatanı ve İsrail topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu" iddia edilmişti.