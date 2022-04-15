Pakistan: İşgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelerden endişeliyiz

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarının çeşitli bölgelerinde yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınında 152 kişinin yaralandığı, 400 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarının çeşitli bölgelerinde yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyulduğu vurgulanarak, özellikle kutsal ramazan ayında ibadet edenlere yönelik saldırılar tüm insan hakları hukuk ve normlarının en kötü ihlali olarak nitelendirildi.

Son haftalarda İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve diğer bölgelerde çok sayıda Filistinliyi öldürdüğü ve yaraladığına işaret edilen açıklamada, İsrail güçleri tarafından Filistin topraklarında şiddetin artırılmasının içler acısı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, masum Filistinlilerin hayatlarını korumak için uluslararası topluma bir an önce adım atması çağrısı yapıldı.

Aksa'da olaylı sabah

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Mescid-i Aksa'nın avlusuna bu sabah baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak tevkif ettiğini gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda 400 kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.