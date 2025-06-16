Pakistan, İran Sınır Geçiş Noktalarını Süresiz Kapatma Kararı Aldı

(ANKARA) - Pakistan, İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından Belucistan eyaletindeki İran ile olan sınır geçiş noktalarını "süresiz olarak" kapattı. Pakistan hükümet yetkilileri, dün yaptıkları açıklamada, yüzlerce Pakistanlı öğrencilerin ve vatandaşların, İran'dan tahliye edildiğini bildirdi.

Pakistan ve İran, birden fazla geçiş noktası bulunan yaklaşık 905 km uzunluğunda bir sınırı paylaşıyor. Pakistanlı resmi kaynaklara göre, dün Pakistan tarafından yayınlanan resmi bir emirde, Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Panjgur'daki sınır kapısının bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığı belirtildi. Resmi emirde, "Pakistan-İran sınırında belirsiz bir süre için yaya ve araç hareketi olmayacaktır" denildi.

Belucistan eyaletinin Gvadr ilçesindeki yetkililer de Gabd ve Kalatuk sınır geçiş noktalarının kapatıldığını doğruladı. Gvadr'daki yetkililer, sınır kapılarında ziyaretçi ya da mal hareketi olmayacağını söyledi. Yetkililer, "İran sınırını kapatma adımı, güvenlik riskleri ve İsrail'in saldırıları nedeniyle oluşan istikrarsız durum nedeniyle atıldı" dedi.

Pakistan'ın Çağai bölgesindeki Taftan sınırı hala faal durumdaydı ve giriş noktasından her iki taraftan da araçlar geçmeye devam ediyor.

Pakistan merkezli Dawn gazetesine konuşan üst düzey bir yetkili, "Taftan'daki Pak-İran sınırı her iki tarafta da açık ve tamamen işler durumda" dedi ve Taftan sınırından ticaretin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishak Dar, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, 450 Pakistanlı hacının 14 Haziran Cumartesi günü İran'dan tahliye edildiğini belirtti. Bakanlık ayrıca, Pakistan'dan gelen tüm hacı adaylarına, bölgede gelişen güvenlik durumu göz önünde bulundurularak, İran ve Irak'a seyahat planlarını yeniden gözden geçirmelerini tavsiye etti.

Bu arada İran'daki eğitim kurumlarında öğrenim gören 150'den fazla Pakistanlı öğrenci Pakistan'a gitmek üzere yola çıktı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir telefon görüşmesi yapan Dar, çatışmadan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Dar ayrıca, önümüzdeki hafta İstanbul'da yapılması planlanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu törenine katılacağını da teyit etti.