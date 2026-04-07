Haberler

Pakistan, İran'ın Suudi Arabistan'ın Şarkiye bölgesine saldırılarını kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Suudi Arabistan'ın Şarkiye bölgesine yönelik saldırılarını kınayarak, can kayıpları ve altyapı zararları için üzüntülerini ifade etti. Açıklamada, bu saldırıların bölgesel barışa zarar verecek tehlikeli bir tırmanma olduğu vurgulandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şarkiye bölgesine yönelik saldırılardaki can kayıplarından üzüntü duyulduğu ve kritik altyapıya verilen zararın "şiddetle" kınandığı belirtildi.

Pakistan hükümetinin, saldırıları Suudi Arabistan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ciddi bir ihlali olarak nitelendirdiği aktarılan açıklamada, eylemin, bölgesel barış ve istikrarı zedeleyecek tehlikeli bir tırmanma adımı olduğu ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, Pakistan'ın, Suudi Arabistan'ın güvenliğine "sarsılmaz destek" verdiği yeniden teyit edilerek, hükümetin ve halkın, zor günlerinde Riyad yönetiminin yanında olduğu vurgulandı.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

