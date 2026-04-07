Pakistan, İran'ın Suudi Arabistan'ın Şarkiye bölgesine saldırılarını kınadı

Pakistan'ın, İran'ın Suudi Arabistan'ın Şarkiye bölgesine yönelik saldırılarını kınadığı bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şarkiye bölgesine yönelik saldırılardaki can kayıplarından üzüntü duyulduğu ve kritik altyapıya verilen zararın "şiddetle" kınandığı belirtildi.

Pakistan hükümetinin, saldırıları Suudi Arabistan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ciddi bir ihlali olarak nitelendirdiği aktarılan açıklamada, eylemin, bölgesel barış ve istikrarı zedeleyecek tehlikeli bir tırmanma adımı olduğu ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, Pakistan'ın, Suudi Arabistan'ın güvenliğine "sarsılmaz destek" verdiği yeniden teyit edilerek, hükümetin ve halkın, zor günlerinde Riyad yönetiminin yanında olduğu vurgulandı.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırıları düzenliyor.