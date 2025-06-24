Pakistan, İran'ın El-Udeyd Üssü'ne Saldırısına Derin Endişe Duyuyor

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Pakistan, İran'ın Katar'daki ABD üssüne düzenlediği saldırıdan derin endişe duyduğunu belirterek, taraflara itidal ve diyalog çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgedeki güvenlik durumunun tırmanmasından kaygı duyulduğu vurgulandı.

Pakistan, İran'ın Katar'daki ABD'ye ait El-Udeyd Üssü'ne saldırmasından "derin endişe" duyduğunu belirterek, taraflara itidal çağrısı yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Katar'daki ABD üssüne balistik füzelerle saldırı düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Pakistan'ın Katar'daki üsse yönelik saldırılar sonucunda bölgedeki güvenlik durumunun ciddi şekilde tırmanmasından "derin endişe ve kaygı" duyduğu belirtildi.

Tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesinin son zamanlarda ihlal edilmesinin şiddetle kınandığı açıklamada, uluslararası hukukun temel ilkelerine bağlı kalınmasını ve tüm tarafların itidal göstermesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Pakistan'ın, tüm çatışmaların çözümü için diyalog ve diplomasi çağrısını yinelediği, gerginliğin azaltılması için acil adımlar atılmasını istediği kaydedildi.

İran devlet televizyonu IRIB, Katar'daki ABD üssü El-Udeyd'in hedef alındığını duyurmuştu.

İran Silahlı Kuvvetleri de İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyinin kararı ve Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı'nın komutasıyla, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne güçlü ve yıkıcı bir füze saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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