Pakistan: İran, ABD ile İslamabad'da yapılacak müzakerelere katılacağını teyit etti

Pakistan, İran'ın Washington ile Tahran yönetimleri arasında başkent İslamabad'da yapılması planlanan müzakerelere katılacağını teyit ettiğini bildirdi.

Pakistan Başbakanlık Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefonda görüştü.

Pezeşkiyan, Pakistan yönetiminin İran ile ABD arasında geçici ateşkes sağlanmasına yönelik çabalarını takdir ettiğini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şerif de İran yönetiminin ateşkesi kabul etmesini ve müzakerelere onay vermesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Görüşmede iki lider, temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Pakistan Başbakanı Şerif, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin çözümü için ABD ile İran arasında müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını bildirmişti.

ABD ile İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla iki haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD ile İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.