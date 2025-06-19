Pakistan, İran'dan 107 Vatandaşını Tahliye Etti

İSLAMABAD, 19 Haziran (Xinhua) -- Pakistan Uluslararası Havayolları, İran'dan 107 Pakistan vatandaşını taşıyan özel bir uçağın çarşamba sabahı İslamabad'a iniş yaptığını duyurdu.

İran'ın hava sahasını kapatması nedeniyle tahliye işleminin gerekli hale geldiği belirtilen açıklamada, mahsur kalan Pakistan vatandaşlarının önce karayoluyla Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a ulaştığı, buradan da özel uçuşun düzenlendiği ifade edildi.

Pakistan'ın İran ve Türkmenistan'daki büyükelçiliklerinin, vatandaşların güvenli geçişi ve ülkelerine dönüşünü kolaylaştırmak için yakın koordinasyonla çalıştığı kaydedildi.

Resmi rakamlara göre, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a düzenlediği ani hava saldırılarıyla başlayan çatışmalarda, şimdiye kadar İran'da yaklaşık 600, İsrail'de ise 24 kişi hayatını kaybetti.