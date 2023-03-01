Pakistan'ın Yağlı Tohum Endüstrisi Çin-Pakistan Tarım İşbirliği Kapsamında Gelişecek

ANONS (İngilizce): MİSBAH SABA MALİK, Xinhua muhabiri:

"Kanola çiçeklerinin açması, Pakistan-Çin tarım işbirliği sonucu Pakistan'da yağlı tohum endüstrisinin kurulduğunun habercisi."

Çinli tohum şirketi Wuhan Qingfa Hesheng ve Pakistanlı Evyol Grubu, ülkenin yemeklik yağ ihtiyacını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla Pakistanlı çiftçilere ortaklaşa yüksek kaliteli hibrit tohumlar sağlıyor.

Pakistan'ın yıllık yemeklik yağ tüketimi 5 milyon ton civarında ancak yağlı tohumlar, yerel pazardaki düşük ekonomik potansiyeli nedeniyle çiftçiler tarafından tercih edilmiyor.

SES 1 (İngilizce): GHAZANFAR ALİ, Evyol Grubu Pazarlama Müdürü:

"Şu anda bu tescilli çeşidi Çin'den ithal ediyoruz. Birçok çeşit gibi şimdiden teste tabi tutuyoruz. Çeşitleri eleyeceğiz ve yeni çeşitler gelir gelmez mutlaka yeni teknolojiyi de tanıtmaya çalışacağız. Tohum yerel olarak mevcut olduğunda ve kabul edilebilirliği sağlandığında, çiftçiler (yağlı tohumları) yetiştirecek ve eğer iyi kalitede tohum elde ederlerse, yağ çıkaracak ve pazara satıp kar elde edecek."

SES 2 (İngilizce): ZHOU XUSHENG, Wuhan Qingfa-Hesheng Tohum Limited Şirketi'nin Uluslararası Ticaret Departmanı Direktörü:

"Eğer tohumu verirsek, bu teknolojiyi de transfer etmiş olacağız. Böylece çiftçiler bu çeşidi yetiştirebilecek ve daha iyi bir verim elde edebilecekler. Bu, endüstriyel zincir oluşturma yoluyla istihdamı arttırmaya, ithalat faturalarını azaltmaya yardımcı olacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gujranwala'dan bildiriyor. (XHTV)