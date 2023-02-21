Pakistan'ın Türkiye'ye gönderdiği çadırlar NATO koordinasyonunda taşındı

Pakistan'ın Türkiye'deki depremzedelere gönderdiği 550 çadır, NATO'nun koordinasyonunda Adana'ya ulaştırıldı.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki depremlerden sonra Pakistan'ın göndereceği yardımların taşınması için birçok NATO müttefiki ve partner ülke uçaklarını kullandırmayı teklif etti.

Bu kapsamda NATO destekli hava köprüsü programıyla partner ülkelerden İsveç'in gerçekleştirdiği uçuş sonucu 500 çadır Pakistan'dan alınarak Adana'ya getirildi.

Çadırları taşıyan C-17 ağır kargo uçağının bugün İncirlik Hava Üssüne indiği belirtildi.

Açıklamada, 7 Şubat'tan bu yana Finlandiya, Hollanda, Romanya ve ABD gibi 12 NATO ülkesi ve partner ülkenin 8 uçuşla Türkiye'ye 279 tonluk acil durum malzemesi taşıdığı bildirildi.

Ayrıca NATO'nun Türkiye'ye göndereceği 1000'den fazla konteynerden ilk 600'ünü taşıyan geminin İtalya'dan yola çıktığı hatırlatılarak geminin bu hafta içinde Türkiye'ye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.