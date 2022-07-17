Pakistan'ın Pencap eyaletindeki ara seçimleri İmran Han'ın partisi önde tamamladı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde 20 sandalye için düzenlenen ara seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi önde bitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) resmi olmayan sonuçlara göre 20 sandalyeden 16'sını kazandı.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) 3 sandalye elde etti. Bir sandalye ise bağımsız adayın oldu.

PML-N Başkan Yardımcısı ve eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, PML-N'nin halkın kararını kabulleneceğini belirtti.

Dawn gazetesindeki habere göre, PTI'nın Pencap eyalet meclisinde 163 sandalyesi bulunuyor. Kazandığı 16 sandalyenin yanında ittifak kurduğu partilerle PTI, 22 Temmuz'da mecliste eyalet başbakanlığı oylamasında ipi göğüsleyebilir.

Pencap Eyalet Meclisi 371 sandalyeden oluşuyor, 186 oy alan aday Pencap Başbakanı seçiliyor.

Pakistan Seçim Komisyonu, 20 Mayıs'ta PTI'dan koparak 16 Nisan'daki eyalet başbakanlığı seçiminde Hamza Şerif'i destekleyen 25 meclis üyesinin milletvekilliğini düşürmüştü. Bu vekillerin sandalyelerini kaybetmesiyle Hamza Şerif'i destekleyenlerin sayısı 172'ye düşmüş ve Şerif meclisteki çoğunluğu kaybetmişti.

Vekilliği düşürülen 5 kişi, kadınlara ve gayrimüslimlere ayrılan koltuklardan vekil oldukları için sadece 20 sandalye için ara seçime gidildi.

İmran Han, erken seçim çağrısını yineledi

PTI lideri Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, seçim zaferi için partililerini tebrik ederek, erken seçim çağrısını yineledi. Han, erken seçimler yapılmadığı takdirde ülkenin daha büyük siyasi belirsizlik ve ekonomik kaosa sürükleneceğini kaydetti.

Öte yandan, PTI'nın üst düzey isimlerinden Şahbaz Gill, Muzaffergarh şehrinde gözaltına alındı. Gill'in silah taşıdığı ve yanındaki korumaların asker kıyafeti giyerek farklı oylama merkezlerini ziyaret ettiği öne sürüldü.

Gill ise bu iddiaları reddetti.

Oyların yeniden sayılması kararlaştırılmıştı

Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu, PML-N adayı Hamza Şerif, 371 sandalyeli eyalet meclisinde oyların 197'sini alarak 16 Nisan'da Pencap Başbakanı olmuştu. Hamza'nın başbakan seçilmesinde PTI'dan kopan milletvekilleri önemli rol oynamıştı.

Seçim Komisyonunun 25 meclis üyesinin milletvekilliklerinin düşürülmesine yönelik kararının ardından PTI, Lahor Yüksek Mahkemesine başvurarak Hamza Şerif'in Başbakanlığının yasa dışı sayılmasını istemişti.

Lahor Yüksek Mahkemesi, 30 Haziran'da Pencap eyaletinde başbakanlık seçimi için oylamanın tekrarlanmasına karar vermişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.