Pakistan'ın Pencap Eyaletinde Traktör Kasası Kanala Uçtu: 14 Ölü

İSLAMABAD, 10 Mart (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusunda bulunan Pencap eyaletinin Dera Gazi Han ilçesinde Cuma günü bir traktör kasasının DG Kanalı'na düşmesi sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti.

İSLAMABAD, 10 Mart (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusunda bulunan Pencap eyaletinin Dera Gazi Han ilçesinde Cuma günü bir traktör kasasının DG Kanalı'na düşmesi sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kurtarma hizmetleri, kazanın ilçede Chowki havalimanı yolu yakınında aşırı hız nedeniyle meydana geldiğini ve kaza anında traktörün kasasında 40-45 kadar yolcunun bulunduğunu söyledi.

Kurtarma görevlilerinin olay yerine ulaşıp yerel halkla birlikte kurtarma operasyonuna başladığını belirten kurtarma hizmetleri, şu ana kadar bazıları hayatını kaybetmiş 28 yolcunun bulunduğunu, kayıp kişileri arama çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.

Kurtarma hizmetleri bazı yolcuların düştükten sonra kasanın altında kaldığını ve kazazedelerden birkaçının kanaldaki suya kapıldığını belirtti.