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Pakistan'ın Lahor Kentinde Öğrencilere Kovid-19 Aşısı Yapılıyor

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Pakistan'ın Lahor Kentinde Öğrencilere Kovid-19 Aşısı Yapılıyor

LAHOR, 21 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahor kentindeki bir okulda öğrenciler bir doz Kovid-19 aşısı olmak için sırada bekliyor, 20 Eylül 2022.

LAHOR, 21 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahor kentindeki bir okulda öğrenciler bir doz Kovid-19 aşısı olmak için sırada bekliyor, 20 Eylül 2022. Pakistan Sağlık Bakanlığı, ülkede hastalığın yayılmasını kontrol etmek için Pazartesi günü, olabildiğince çok sayıda kişiyi aşılamak üzere 5 ila 11 yaş arası çocuklara yönelik bir Kovid-19 aşı kampanyası başlattığını açıkladı. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Sağlık Bakanlığı Pakistan Eylül Güncel Haberler

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