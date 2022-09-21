Pakistan'ın Lahor Kentinde Öğrencilere Kovid-19 Aşısı Yapılıyor

LAHOR, 21 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahor kentindeki bir okulda öğrenciler bir doz Kovid-19 aşısı olmak için sırada bekliyor, 20 Eylül 2022.

LAHOR, 21 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahor kentindeki bir okulda öğrenciler bir doz Kovid-19 aşısı olmak için sırada bekliyor, 20 Eylül 2022. Pakistan Sağlık Bakanlığı, ülkede hastalığın yayılmasını kontrol etmek için Pazartesi günü, olabildiğince çok sayıda kişiyi aşılamak üzere 5 ila 11 yaş arası çocuklara yönelik bir Kovid-19 aşı kampanyası başlattığını açıkladı. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)