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Pakistan'ın Lahor Bölgesinde Tarımsal Projelere Hız Verildi

LAHOR, 30 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahor bölgesinde bir tarlada çeltik hasadı yapan çiftçiler, 30 Ekim 2023. Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada, ülkede tarımsal projelerin uygulanmasına yönelik çabaların hızlandırıldığı belirtildi.