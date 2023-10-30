Pakistan'ın Lahor Bölgesinde Tarımsal Projelere Hız Verildi
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LAHOR, 30 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahor bölgesinde bir tarlada çeltik hasadı yapan çiftçiler, 30 Ekim 2023. Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada, ülkede tarımsal projelerin uygulanmasına yönelik çabaların hızlandırıldığı belirtildi.
LAHOR, 30 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahor bölgesinde bir tarlada çeltik hasadı yapan çiftçiler, 30 Ekim 2023.
Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada, ülkede tarımsal projelerin uygulanmasına yönelik çabaların hızlandırıldığı belirtildi. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel