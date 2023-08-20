Pakistan'ın Kuzeybatısında Bomba Patladı: 11 Ölü
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İSLAMABAD, 20 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan bölgesinde bomba patlaması sonucu en az 11 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı ve 3 işçi kayboldu.
İSLAMABAD, 20 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan bölgesinde bomba patlaması sonucu en az 11 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı ve 3 işçi kayboldu.
Kurtarma hizmetlerinin Pazar günü verdiği bilgiye göre, bölgenin Şeval mevkiinde meydana gelen patlamada işçileri taşıyan araç havaya uçtu.
Patlama sonrasında olay yerine ulaşan güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı.
Yaralanan 2 kişinin durumunun kritik olduğu ve araçta toplam 16 işçi bulunduğu belirtildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel