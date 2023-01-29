Pakistan'ın Kuzeybatısında Alabora Olan Tekneden 16 Çocuk Kurtarıldı, 9 Kişi Kayıp

İSLAMABAD, 29 Ocak (Xinhua) -- Pakistanlı bir yetkili, Pazar günü ülkenin kuzeybatısındaki Khyber Pakhtunhwa eyaletinin Kohat ilçesindeki barajda alabora olan tekneden 16 çocuğun kurtarıldığını belirtti.

İSLAMABAD, 29 Ocak (Xinhua) -- Pakistanlı bir yetkili, Pazar günü ülkenin kuzeybatısındaki Khyber Pakhtunhwa eyaletinin Kohat ilçesindeki barajda alabora olan tekneden 16 çocuğun kurtarıldığını belirtti.

Kohat ilçesinde görevli komiser yardımcısı Furqan Ashraf, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, 25 çocuğun bulunduğu teknenin sabah erken saatlerde ilçedeki Tanda Barajı'nda alabora olduğunu, dalgıçların 16 çocuğu kurtardığını, dokuzunun ise hala kayıp olduğunu söyledi.

Xinhua'ya konuşan kurtarma organizasyonu Edhi Vakfı'ndan kaynaklar, çocukların eğlence amaçlı etkinlik için barajı ziyaret eden bir okulun öğrencileri olduklarını belirtti.

Yaralı çocuklar ise yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.