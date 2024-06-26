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Pakistan'ın Karaçi kentinde aşırı sıcaklar nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti

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Pakistan'ın Sind eyaletinin Karaçi kentinde son 3 günde aşırı sıcaklar nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi ise hastanelere kaldırıldı. Yardım kuruluşlarından Edhi Vakfı yetkilisi, ölü sayısının daha fazla olabileceğini belirtti.

Pakistan'ın Sind eyaletinin Karaçi kentinde, aşırı sıcaklar nedeniyle 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, ülkedeki yardım kuruluşlarından yetkililer, Karaçi kentinin farklı bölgelerinde son 3 günde aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybeden 29 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Yüzlerce kişinin de kentteki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Öte yandan, ülkedeki en büyük yardım kuruluşlarından Edhi Vakfı yetkilisi Faisal Edhi, AA'ya yaptığı açıklamada, aşırı sıcaklarda hayatını kaybedenlerin sayısının çok daha fazla olduğunu söyledi.

Edhi, son günlerde kuruluşun Karaçi'deki morglarına aşırı sıcaklar nedeniyle öldüğü düşünülen yüzlerce kişinin getirildiğini, doktorlar teşhis koymadan ölümlerin sebebinin ne olduğunu tam olarak bilemeyeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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