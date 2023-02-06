Pakistan'ın eski darbeci lideri Müşerref'in naaşı ülkeye getirildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Pakistan'ın eski darbeci lideri Orgeneral Pervez Müşerref'in naaşı, özel uçakla Karaçi'ye getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Dubai'deki Amerikan Hastanesinde yaşamını yitiren Müşerref'in naaşının ülkeye getirilmesi için BAE'ye gönderilen özel uçak, Karaçi'deki Cinnah Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Müşerref'in eşi ve çocukları da söz konusu uçakla birlikte Karaçi'ye geldi.

Müşerref için yarın Karaçi'de orduya ait bir karargahta cenaze merasimi düzenleneceği belirtiliyor.

Tedavi için gittiği Dubai'de 2016'dan bu yana yaşayan 79 yaşındaki Müşerref, kalp ve karaciğer yetmezliğine yol açan amiloidoz hastalığı ile mücadele ediyordu.

Genelkurmay Başkanı olduğu 1999'da darbeyle göreve gelen Müşerref, 2001'de Cumhurbaşkanlığını üstlenmişti. Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Meclise görevden alınması için 2008'de sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref hakkında, 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı. Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava 17 Aralık 2019'da sonuçlanmış ve Müşerref idam cezasına çarptırılmıştı. Müşerref, hakkındaki idam kararına karşı 16 Aralık 2020'de Anayasa Mahkemesine temyiz başvurusunda bulunmuştu.