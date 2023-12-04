Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi'ne göre, Belucistan eyaletinin 160 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem, yerin 60 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezinde yer alan bilgiye göre, Belucistan eyaletinin 160 kilometre güneybatısında meydana gelen deprem yerin 60 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Yerel saatle 17.19'da gerçekleşen 5,5 büyüklüğündeki depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.