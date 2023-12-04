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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

4 Aralık 2023 16:03 Son Güncelleme: 16:05 Abone Ol

Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi'ne göre, Belucistan eyaletinin 160 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem, yerin 60 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.