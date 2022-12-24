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Pakistan'ın Başkentinde İntihar Saldırısı

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Pakistan'ın Başkentinde İntihar Saldırısı

İSLAMABAD, 23 Aralık (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da intihar saldırısının gerçekleştiği yerde inceleme yapan güvenlik personeli, 23 Aralık 2022.

İSLAMABAD, 23 Aralık (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da intihar saldırısının gerçekleştiği yerde inceleme yapan güvenlik personeli, 23 Aralık 2022.

İslamabad polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentte Cuma sabahı gerçekleştirilen intihar saldırısında bir polis memuru yaşamını yitirirken üçü polis memuru olmak üzere beş kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Pakistan Aralık Güncel Haberler

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