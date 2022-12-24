Pakistan'ın Başkentinde İntihar Saldırısı Güncel Haberler İSLAMABAD, 23 Aralık (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da intihar saldırısının gerçekleştiği yerde inceleme yapan güvenlik personeli, 23 Aralık 2022. İSLAMABAD, 23 Aralık (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da intihar saldırısının gerçekleştiği yerde inceleme yapan güvenlik personeli, 23 Aralık 2022. İslamabad polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentte Cuma sabahı gerçekleştirilen intihar saldırısında bir polis memuru yaşamını yitirirken üçü polis memuru olmak üzere beş kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Pakistan Aralık Güncel Haberler

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