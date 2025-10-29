Pakistan'ın başkentinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen törenle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü kutlandı.

Törene Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Pakistan Başbakanlık Gençlik Programı Başkanı Rana Masud Ahmed ve davetliler katıldı.

Pakistan Anıtı alanında düzenlenen tören kapsamında Türk ve Pakistan bayrakları göndere çekildi, anıta çelenk bırakıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Neziroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünü kutladıklarını ve bugünün bir ulusun yeniden doğuşunu, insanların sömürgeciliğe karşı zaferini temsil ettiğini söyledi.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in tüm haftayı "Pakistan- Türkiye Dostluk Haftası" olarak ilan etmesinden dolayı teşekkürlerini ileten Neziroğlu, Pakistan Başbakanlık Gençlik Programı Başkanı Ahmed'e de törene katılımından dolayı teşekkür etti.

Neziroğlu, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için birliği, fedakarlığı ve direnci temsil eden "Pakistan Anıtı"ndan daha uygun bir yer bulunmadığını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyoner liderliği altında Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuriyet'in ilanının hikayesinin, cesaret ve umutla yazıldığını dile getirdi.

Asya'da Müslümanların da Türkiye'nin mücadelesini yakından takip ettiğine ve desteklediğine değinen Neziroğlu, fedakarlıkları hiçbir zaman unutmadıklarını ve bunun, kardeşliğin çıkardan değil, inanç ve sevgiden geldiğini hatırlattığını vurguladı.

"Türkiye ve Pakistan, iyi ve kötü günde birbirinin yanında"

Neziroğlu, Türkiye ve Pakistan'ın iyi ve kötü günde birbirinin yanında durduğunu vurgulayara, "Bugün bu bağ her zamanki gibi güçlü kalmaya devam ediyor. Türkiye, her zaman Pakistan'ın yanında olacak, tıpkı Pakistan'ın Türkiye'nin yanında olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

Ortak vizyon ve amaçlara dayalı ortak geleceğin önemine işaret eden Neziroğlu, iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlere ve çeşitli alanlardaki girişimlere değindi.

Neziroğlu, ekonomik ilişkilerin siyasi ilişkilerin bulunduğu seviyeye ulaşmasını amaçladıklarını aktararak, ticaret, yatırım, turizm ve eğitimin yeni işbirliği alanlarını teşkil ettiğini, savunma sanayi işbirliğinde ise Pakistan'ın güvenilir ve değerli bir ortak olduğunu dile getirdi.

Pakistan ile Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Muhammed Ali Cinnah'ın miraslarını onurlandırarak el ele ilerlemeye devam edeceklerini vurgulayan Neziroğlu, bu sarsılmaz kardeşliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Şahbaz Şerif'in liderliğinde gelecek nesillere aktaracaklarının altını çizdi.

Neziroğlu, özgürlük ve onur için hayatlarını kaybedenleri saygı ve minnettarlıkla anarak, "Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." dedi.