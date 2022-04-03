Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı - Haberler

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Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Müslümanlar ramazan ayının ilk iftarını yaptı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Müslümanlar ramazan ayının ilk iftarını yaptı.

Başkentin çeşitli noktalarında vatandaşlar, yollara serilen hasırlar üzerinde iftar saatine yakın bir araya geldi.

Akşam ezanının okunmasıyla ramazanın ilk orucu hurma ve su eşliğinde açıldı.

İftar sofralarını gül suyu, tandırda pişen roti ekmeği ve tavuklu yemekler süsledi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Pakistan, İftar, Güncel, Haberler

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