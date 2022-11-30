Pakistan'ın Başkenti İslamabad'da Düzenlenen Lok Mela Festivali Sanatçıları Buluşturdu
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İSLAMABAD, 30 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Lok Mela Festivali'nde bir sanatçı performans sergiliyor, 29 Kasım 2022. Festival, zanaatkar ve sanatçıların yeteneklerini sergilemeleri için bir platform olarak işlev görüyor.
İSLAMABAD, 30 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Lok Mela Festivali'nde bir sanatçı performans sergiliyor, 29 Kasım 2022.
Festival, zanaatkar ve sanatçıların yeteneklerini sergilemeleri için bir platform olarak işlev görüyor. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel