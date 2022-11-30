Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'ın Başkenti İslamabad'da Düzenlenen Lok Mela Festivali Sanatçıları Buluşturdu

Güncel Haberler

Pakistan'ın Başkenti İslamabad'da Düzenlenen Lok Mela Festivali Sanatçıları Buluşturdu

İSLAMABAD, 30 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Lok Mela Festivali'nde bir sanatçı performans sergiliyor, 29 Kasım 2022. Festival, zanaatkar ve sanatçıların yeteneklerini sergilemeleri için bir platform olarak işlev görüyor.

İSLAMABAD, 30 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Lok Mela Festivali'nde bir sanatçı performans sergiliyor, 29 Kasım 2022.

Festival, zanaatkar ve sanatçıların yeteneklerini sergilemeleri için bir platform olarak işlev görüyor. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Pakistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title