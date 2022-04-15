Pakistan'ın baharatlı sokak yiyecekleri ramazan sofralarını süslüyor

Pakistan'da baharatlı yemekler, sokak yiyecekleri ve atıştırmalıkları ramazanda ilgi görüyor.

Ramazanın neredeyse yarısının geride bırakıldığı ülkede, halk, iftariyeliklerinde börek türü "samosa", sebzelerin kızartılarak hazırlandığı "pakora", "celebi" tatlısı ve "ruh afza (gül suyu)" içeceğini daha çok tercih ediyor.

Tavuk şiş "tikka", tavuk tava, nohuttan yapılan "çannah" ve "golgappa" gibi baharatlı yemek ve atıştırmalıklar da iftarda tüketilen yiyecekler arasında bulunuyor.

Başkent İslamabad'ın çeşitli bölgelerinde satıcılar, iftara birkaç saat kala bu yiyecekleri hazırlamaya koyuluyor.

Vatandaşlar da evlerine sıcak sokak yiyecekleri götürmek istediği için iftara yakın saatlerde satıcıların önünde kuyruklar oluşturuyor.

Ramazanda talep artıyor

Başkentin F-10 bölgesinde bir iş yerinde çalışan Zişan İrşad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda sokak yiyeceklerine talebin arttığını ifade ederek, "Samosa, pakora, celebi gibi yiyeceklerden ortalama 5 binin üzerinde satıyoruz." dedi.

İslamabad'daki "Karaçi Company" isimli bölgede sokak yiyecekleri satan Nadir Hüseyin de günde ortalama bin civarı samosa sattığını ve yaklaşık 5 bin Pakistan rupisi (403 TL) kazandığını anlattı.

Müşterilerden Berat Selam ise ramazanda bu tür yiyecekleri daha çok tükettiklerini ve bunun ülkenin bir geleneği olduğunu ifade etti.