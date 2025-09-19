Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Chughtai Sanat Ödülleri töreni düzenlendi

"Pakistan- Türkiye : İki Devlet, Tek Millet" teması altında düzenlenen "Chughtai Sanat Ödülleri 2025" ödül töreni İstanbul'da düzenlendi.

Törene Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Durhat, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentur, İstanbul Valiliği yetkilileri, Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu temsilcileri, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve basın mensupları iştirak etti.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Cüneyd, ortak değerler, ortak hedefler ve karşılıklı saygıya dayalı olarak gelişen Pakistan ile Türkiye arasındaki örnek kardeşlik ilişkilerinin altını çizerek, bu yılki temanın kalıcı ortaklığın ruhunu yansıttığını belirtti.

Cüneyd, bu yılki temanın ikili ilişkileri uzun süredir karakterize eden birlik ve dayanışmayı sembolize ettiğini vurgulayarak, yarışmaya katılan öğrencilerin sergilediği üstün yaratıcılığı takdir etti.

Büyükelçi Cüneyd,sanatın kalpleri buluşturan, sınırları aşan ve iki kardeş ülke halkları arasındaki bağları daha da güçlendiren güçlü bir araç olduğunu dile getirdi.

İstanbul Vali Yardımcısı Sülün de konuşmasında, Pakistan ile Türkiye arasındaki köklü tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarını bir kez daha teyit ederek, kültürel anlayışın geliştirilmesi ve gençlerin sürece dahil edilmesinin iki ülke arasındaki örnek kardeşlik ilişkilerinin daha da sağlamlaştırılmasında temel unsurlar olduğunu vurguladı.

Chughtai Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

"Pakistan-Türkiye: İki Devlet, Tek Millet" teması altında düzenlenen yarışmada, birincilik ödülü Tuzla Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi'nden Elif Züheyla Ataysen'e verildi.

Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Zeynep Akcan ikincilik, Göksel Baktagir Güzel Sanatlar Lisesi'nden Eda Yıldan ise üçüncülük ödülünü kazandı.

Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi'nden Sara Al Muhammad Ali, Çatalca Fen Lisesi'nden Zehra Asya Keskin ve Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi'nden Sirda Al Muntaha Aarach mansiyon ödüllerine layık görüldü.

Pakistanlı sanatçı Abdul Rahman Chughtai'nin adını taşıyan Chughtai Sanat Ödülleri, 2011'den bu yana Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından her yıl düzenleniyor.

Yarışma, Türkiye genelindeki lise öğrencileri arasında kültürel etkileşimi ve sanatsal ifade gücünü teşvik etmeyi amaçlıyor. Yıllar içinde yarışma Ankara, Konya, Bursa, Bitlis, Adana, İzmir ve bu kez de İstanbul'da başarıyla düzenlendi.