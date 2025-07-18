Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Mango Festivali Düzenlendi

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Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, 'Mango Festivali' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe katılan davetlilere mangolu lezzetler ve Pakistan mutfağından yemekler ikram edildi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde "Mango Festivali" etkinliği yapıldı.

Elçilik rezidansında düzenlenen etkinliğe, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Cüneyd, etkinlikte yaptığı konuşmada, yağmura rağmen Mango Festivali'ne katılanlara teşekkür etti.

Cüneyd, "meyvelerin kralı" olarak nitelendirdiği mangonun, dünyada en beğenilen meyvelerden biri olduğunu söyledi.

Büyükelçi Cüneyd, Türkiye ve Pakistan'ın kardeş olduğuna da işaret etti.

Konuşmaların ardından davetlilere, mangolu çeşitli lezzetler ve Pakistan mutfağından yemekler ikram edildi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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