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Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde Mango Festivali düzenlendi

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Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Mango Festivali'ne birçok önemli isim katıldı. Büyükelçi Yusuf Cüneyd, etkinlikte yaptığı konuşmada Pakistan mangosunun önemini vurguladı. Etkinlikte ayrıca çeşitli mango ikramları yapıldı ve mango ödüllü bir çekiliş düzenlendi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde "Mango Festivali" etkinliği düzenlendi.

Elçilik rezidansında düzenlenen etkinliğe, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Ankara Valisi Vasip Şahin, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Cüneyd, "Bugün sizi Pakistan mangosuyla tanıştırmak benim için büyük bir onur ve ayrıcalık." dedi.

Büyükelçi Cüneyd, "Bu gerçekten de Allah'ın insanlara bir armağanıdır. Çünkü bu, bence dünyadaki her şeyden daha üstün bir meyvedir." ifadesini kullandı.

Cüneyd, ülkesinde mango meyvesinin kaç çeşidi olduğuna ve nasıl kullanıldığına dair bilgiler verdi.

Konuşmanın ardından etkinlik çeşitli mango ikramlarıyla devam etti.

Etkinliğin sonunda davetliler arasında mango ödüllü bir çekiliş de düzenlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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