Pakistan ile TTP'nin Kabil'deki ateşkes görüşmeleri tamamlandı

Pakistan ile terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) arasında mayısta Afganistan'ın başkenti Kabil'de başlayan ateşkes görüşmelerinin tamamlandığı bildirildi.

Geo News televizyonundaki habere göre, Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de Pakistan ile TTP arasındaki ateşkes görüşmelerinin 2 gün önce tamamlandığını belirtti.

Mücahid, bu sefer ateşkes müzakerelerinin meyve vereceğini umduğunu ifade ederek, Taliban'ın arabuluculuk rolü oynadığını aktardı.

Mücahid, Pakistan ile TTP arasındaki ateşkes müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanması halinde Taliban'ın Afganistan topraklarının Pakistan'a karşı saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceğini kaydetti.

Görüşmeler mayısta başlamıştı

Pakistan ile TTP arasında geçen ay başlayan görüşmelerin neticesi olarak taraflar 10 Mayıs'ta ateşkes konusunda anlaşmıştı.

Öte yandan, Pakistan ile TTP arasında daha önceki yıllarda yapılan ateşkes girişimleri tıpkı Aralık 2021'de olduğu gibi bir süre sonra bozulmuştu.

2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kurulan TTP, o tarihten bu yana Pakistan'da sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Pakistan'ın, terör örgütü TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker hayatını kaybetti.