Pakistan ile BM arasında Afgan mülteciler konusu görüşüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan ile BM arasında Afgan mülteciler konusu görüşüldü

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
 - Güncelleme:
Pakistan ile BM arasında Afgan mülteciler konusu görüşüldü

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilisi Kelly Clements ile Afgan mülteciler konusunu görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilisi Kelly Clements ile Afgan mülteciler konusunu görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zerdari, Afgan mültecileri desteklemek ve Afgan halkına geçici insani ve ekonomik yardım için uluslararası toplumun devamlı ilişkisinin önemine vurgu yaptı.

Zerdari, dünya genelinde ortaya çıkan insani durumların, uluslararası toplumun dikkatini Afganistan'daki milyonların ihtiyaçlarından uzaklaştırmaması gerektiğini belirtti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Pakistan'daki Afgan mültecilere verdiği desteğe teşekkür eden Zerdari, mültecilerin sürdürülebilir geri dönüşü için uluslararası toplum ve ev sahibi topluluklardan düzenli ve sürekli finansal desteğe olan ihtiyaca değindi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilisi Clements de on yıllardır Afgan mültecilere ev sahipliği yaptığı için Pakistan'a teşekkür etti.

Pakistan'da 54 Afgan mülteci kampı bulunuyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, 2019 sonu itibarıyla Pakistan'da 1,4 milyondan fazla kayıtlı Afgan mülteci bulunuyor. Pakistan hükümeti ise kayıt dışı mültecilerle birlikte bu sayının 4 milyon civarında olduğunu belirtiyor.

Afgan mültecilerinin yüzde 69'u kent ve kent çevrelerindeki varoş bölgelerde yaşarken, kalanı ise kendileri için kurulan 54 mülteci kampında hayat sürüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Birleşmiş Milletler Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title