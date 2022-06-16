Pakistan ile BM arasında Afgan mülteciler konusu görüşüldü

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilisi Kelly Clements ile Afgan mülteciler konusunu görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zerdari, Afgan mültecileri desteklemek ve Afgan halkına geçici insani ve ekonomik yardım için uluslararası toplumun devamlı ilişkisinin önemine vurgu yaptı.

Zerdari, dünya genelinde ortaya çıkan insani durumların, uluslararası toplumun dikkatini Afganistan'daki milyonların ihtiyaçlarından uzaklaştırmaması gerektiğini belirtti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Pakistan'daki Afgan mültecilere verdiği desteğe teşekkür eden Zerdari, mültecilerin sürdürülebilir geri dönüşü için uluslararası toplum ve ev sahibi topluluklardan düzenli ve sürekli finansal desteğe olan ihtiyaca değindi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilisi Clements de on yıllardır Afgan mültecilere ev sahipliği yaptığı için Pakistan'a teşekkür etti.

Pakistan'da 54 Afgan mülteci kampı bulunuyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, 2019 sonu itibarıyla Pakistan'da 1,4 milyondan fazla kayıtlı Afgan mülteci bulunuyor. Pakistan hükümeti ise kayıt dışı mültecilerle birlikte bu sayının 4 milyon civarında olduğunu belirtiyor.

Afgan mültecilerinin yüzde 69'u kent ve kent çevrelerindeki varoş bölgelerde yaşarken, kalanı ise kendileri için kurulan 54 mülteci kampında hayat sürüyor.