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Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı kapatıldı

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Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı, yeni bir hudut kapısının inşa edilmesi üzerine yaşanan tartışmalar dolayısıyla kapatıldı. İki ülkenin huduttaki güvenlikleri arasında yaşanan sözlü saldırıların ardından Torkham Sınır Kapısı'nın yolculara ve araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı, yeni bir hudut kapısının inşa edilmesi üzerine yaşanan tartışmalar dolayısıyla kapatıldı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Pakistanlı bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslamabad'ın Torkham Sınır Kapısı yakınına yeni bir sınır kapısı inşa ettiğini belirterek "Afgan Taliban'ı, ' Pakistan'a hoş geldiniz' tabelasına itiraz etti." dedi.

Yetkili, her iki ülkenin huduttaki güvenlikleri arasında yaşanan sözlü saldırıların ardından Torkham Sınır Kapısı'nın yolculara ve araç trafiğine kapatıldığını söyledi.

Öte yandan, yetkili, Afgan düzensiz göçmenlerin Pakistan'dan sınır dışı edilmesinin devam edeceğini kaydetti.

Pakistan'ın Afganları sınır dışı etme kararı

Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından Afganistan ve Pakistan arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Taliban ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

İki ülke arasında son aylarda bu çerçevede tartışmalar artarken, Pakistan hükümeti, ekim ayının başında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1,7 milyonu geçen düzensiz göçmenlerden 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti. Bu tarihe kadar ayrılmayanların da sınır dışı edileceği duyurulmuştu.

Taliban yönetiminin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın söz konusu kararının ardından şu ana kadar 450 binden fazla Afgan'ın Pakistan'dan ülkelerine döndüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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