Pakistan İçişleri Bakanı: Terör Saldırıları Afgan Vatandaşları Tarafından Yapıldı

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, başkent İslamabad'da ve Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen terör saldırılarının Afganistan vatandaşları tarafından yapıldığını öne sürdü.

Nakvi, bu hafta Pakistan'da meydana gelen terör saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı, "Her iki intihar saldırısında da Afgan vatandaşlar yer aldı ve saldırıları onlar gerçekleştirdi." iddiasında bulundu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 11 Kasım'da, mahkeme binası yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif saldırıyı şiddetle kınamıştı.

Afganistan yönetimi Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İslamabad'daki intihar saldırısı ve 10 Kasım'da Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesinde bulunan okula yönelik terör saldırısı kınanmış ve üzüntü duyulduğu ifade edilmişti.

Öte yandan, Pakistan basınında, İslamabad'daki saldırıyı Pakistan Talibanı'nın (TTP) üstlendiği belirtilmişti.