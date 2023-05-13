Pakistan hükümetinden eski Başbakan İmran Han'ın partisini yasaklama iması

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, eski Başbakan İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan şiddetli protestolara atıfta bulunarak, Pakistan Adalet Hareketi Partisini (PTI) yasaklamaktan başka seçenek kalmadığını söyledi.

Geo News televizyonunun haberine göre, Sanaullah, başkent İslamabad'da basın toplantısı düzenledi.

Sanaullah, eski Başbakan Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan şiddetli protestolara atıfta bulunarak, PTI'yı yasaklamaktan başka seçenek kalmadığını ifade etti. PTI'nın tavrını değiştirmediği takdirde Pakistan Demokratik Hareketi koalisyonunun bu partiyi yasaklamak için sert önlemler almaya mecbur kalacağını belirten Sanaullah, "PTI lideri Han'ın tek amacı ülkede kaos ve anarşi yaymak." dedi.

PTI destekçilerinin kamu mallarına ve askeri kurumlara zarar verdiğini dile getiren Sanaullah, bu kişilerin adalet önüne çıkarılacağını söyledi.

Sanaullah'ın açıklaması, 9 Mayıs'ta tutuklanan Han'ın dün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasının ardından geldi.

Başbakan Şahbaz Şerif de Pencap eyaleti yönetimine Lahor'da kolordu komutanının evine zarar verenlerin 72 saat içinde yakalanması talimatını verdi.

Han'ın 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolarda 9 gösterici hayatını kaybetmişti.

Protestocular, çok sayıda kamu mülkü ve polis aracına zarar vermişti.

Han'dan şiddet olaylarına ilişkin soruşturma çağrısı

PTI lideri Han ise Lahor'daki evinden yaptığı açıklamada, destekçilerinin orduya ait kurumlara saldırmadığını belirterek, bununla ilgili bağımsız soruşturma çağrısında bulundu.

Han, hükümetin ülkede huzursuzluk ve kaos oluşturarak seçimlerden kaçtığını, kendi partisinin bunu yapmadığını vurguladı.

Eski Başbakan Navaz Şerif'in yargıya saldırdığını öne süren Han, "sahte suçlamalarla" hapse girmesine engel olduğu gerekçesiyle yargıya teşekkür etti.

Han hükümeti 10 Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey istihbarat yetkilisinin bulunduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Han, 9 Mayıs'ta Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilen kararla tutuklanmıştı. Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında olmakla suçlamasının ardından yaşanmıştı.

Anayasa Mahkemesi 11 Mayıs'ta Han'ın tutuklanmasının yasa dışı olduğunu belirterek bir an önce tahliye edilmesine hükmetmişti.

İslamabad Yüksek Mahkemesi dün yolsuzlukla suçlandığı davada eski Başbakan Han'ı 2 hafta süreyle "geçici kefaletle" serbest bırakmıştı.

Yolsuzluk suçlaması

Haziran 2022'de koalisyon hükümeti, Han ve eşinin Pakistan'ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz'dan bir eğitim enstitüsü inşa etmek üzere milyarlarca rupi değerinde arazi aldıklarını iddia etmişti.

NAB, Han'ın PTI hükümetinin Riaz ile bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın ulusal hazineyi 239 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını belirtmişti.

Aralık 2019'da Riaz, "kara para" ile ilgili bir soruşturma kapsamında aralarında 239 milyon dolar değerinde mülklerin de bulunduğu mal varlığını Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansına teslim etmeyi kabul etmişti.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ise İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan'a 239 milyon doları iade ettiğini ancak Han'ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine Riaz'a verdiğini bildirmişti.