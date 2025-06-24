Pakistan, Hint Uçaklarına Yönelik Hava Sahası Kısıtlamasını Uzattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Havalimanları İdaresi, Hint uçaklarına yönelik hava sahası kısıtlamasının bir ay daha uzatıldığını duyurdu. Kısıtlama, Hindistan'da kayıtlı veya askeri uçuşlar dahil tüm Hindistan havayolları için geçerli olacak.

İSLAMABAD, 24 Haziran (Xinhua) -- Pakistan Havalimanları İdaresi, ülkenin hava sahasını kullanan Hint uçaklarına yönelik kısıtlamanın bir ay daha uzatıldığını duyurdu.

İdare tarafından pazartesi günü yayımlanan havacılık bildirisine (NOTAM) göre, söz konusu kısıtlama Hindistan'da kayıtlı veya askeri uçuşlar dahil olmak üzere Hindistan havayolları ve operatörleri tarafından işletilen, sahip olunan veya kiralanan tüm uçaklar için geçerli olacak.

Karaçi ve Lahor Uçuş Bilgi Bölgeleri'ni kapsayan NOTAM, Hint uçaklarının Pakistan'ın tüm hava sahasına erişimini etkin bir şekilde kısıtlıyor.

Güncellenen NOTAM'a göre, kapatma kararı 23 Temmuz'a kadar geçerli olacak.

Pakistan, hava sahası kısıtlamasını ilk olarak 24 Nisan 2025'te uygulamaya koymuş ve bu tarihten itibaren art arda yayımlanan NOTAM'larla süreyi uzatmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
Dünyaca ünlü yıldıza yaşlı hayranından evlenme teklifi

Dünyaca ünlü yıldıza yaşlı hayranından evlenme teklifi
Resmi temaslar başlıyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun

O da geri dönüyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun
Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor

Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.