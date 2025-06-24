Pakistan, Hint Uçaklarına Yönelik Hava Sahası Kısıtlamasını Uzattı

İSLAMABAD, 24 Haziran (Xinhua) -- Pakistan Havalimanları İdaresi, ülkenin hava sahasını kullanan Hint uçaklarına yönelik kısıtlamanın bir ay daha uzatıldığını duyurdu.

İdare tarafından pazartesi günü yayımlanan havacılık bildirisine (NOTAM) göre, söz konusu kısıtlama Hindistan'da kayıtlı veya askeri uçuşlar dahil olmak üzere Hindistan havayolları ve operatörleri tarafından işletilen, sahip olunan veya kiralanan tüm uçaklar için geçerli olacak.

Karaçi ve Lahor Uçuş Bilgi Bölgeleri'ni kapsayan NOTAM, Hint uçaklarının Pakistan'ın tüm hava sahasına erişimini etkin bir şekilde kısıtlıyor.

Güncellenen NOTAM'a göre, kapatma kararı 23 Temmuz'a kadar geçerli olacak.

Pakistan, hava sahası kısıtlamasını ilk olarak 24 Nisan 2025'te uygulamaya koymuş ve bu tarihten itibaren art arda yayımlanan NOTAM'larla süreyi uzatmıştı.