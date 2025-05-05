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Pakistan, Hindistan'ın Terör Suçlamalarını Reddetti

Pakistan, Hindistan'ın Terör Suçlamalarını Reddetti
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Pakistan, Keşmir sınırında terörist yetiştirdiği iddialarını çürütmek amacıyla basın mensuplarını bölgeye gezdirdi. Pakistan Federal Enformasyon Bakanı, Hindistan'ın suçlamalarını yalanlayarak, tarafsız bir soruşturma talep etti. Gerilimin arttığı bölgede, Pakistan her türlü saldırıya yanıt vereceğini açıkladı.

Pakistan ordusu, Keşmir sınırında "terörist yetiştirdiğine" dair Hindistan tarafından ortaya atılan iddiaları çürütmek için basın mensuplarına bölgeyi gezdirdi.

Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen saldırının ardından artan gerilimin sonrasında Hindistan'ın ülkesi ile ilgili iddialarını yalanladı.

Keşmir sınırına 26 kilometre uzaklıktaki Bela Noor Şah bölgesinde "terör kampları" kurulduğunu ileri süren Hindistan'ın söylemlerine karşı çıkan Tarar, Pakistan'ın bu sınırda "terörist yetiştirdiğine" dair Hindistan'ın suçlamalarını reddetti.

Tarar, etrafta okulların olduğuna ve gündelik yaşamın sürdüğüne dikkati çekerek, gazetecilere bölge sakinlerine röportaj talebinde bulunabileceklerini söyledi.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde meydana gelen olayla ilgili Yeni Delhi hükümetinin Pakistan'ı suçladığını dile getiren Tarar, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi talebinde bulunduklarını söyledi.

Tarar, Hindistan'ın "nedensiz ve delilsiz" bir şekilde Pakistan'ı suçladığını, İslamabad yönetiminin her türlü gerilime karşılık vereceğini belirtti.

Gerilimin uzun süredir devam ettiğini ve Hindistan'dan gelecek her çeşit saldırıya "kararlı yanıtlar" vereceklerini vurgulayan Tarar, kolluk kuvvetlerinin teyakkuzda olduğunu dile getirdi.

Tarar, olası bir saldırıya ilişkin "Dikkatli olun, herhangi yanlış adım, tüm gücümüz ve kararlılığımızla karşılık bulacaktır." ifadesini kullandı.

?Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin " Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
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