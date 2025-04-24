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Pakistan, Hindistan'ın Kötü Niyetli Girişimlerine Karşı Hazır

Pakistan, Hindistan'ın Kötü Niyetli Girişimlerine Karşı Hazır
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Pakistan hükümeti, Cammu Keşmir'deki terör saldırısı sonrası Hindistan'ın gerilim artırma girişimlerine karşı koymaya hazır olduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Amna Baloch, Hindistan'ın yanlış bilgilendirme kampanyalarını eleştirerek, terörizme karşı kararlılıklarını vurguladı.

Pakistan hükümeti, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısı sonrası Hindistan'ın gerilimi artırmaya yönelik "her türlü kötü niyetli girişimine karşı koymaya hazır olduğunu" bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Amna Baloch'un açıklamalarına yer verildi.

Başkent İslamabad'da düzenlenen Milli Güvenlik Komitesi toplantısı sonrası konuşan Baloch, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik "yanlış bilgilendirme kampanyası" yürüttüğünü ifade etti.

Bu tür girişimlerin bölgedeki barış ve istikrarı bozacağını belirten Baloch, Pakistan'ın terörizmin her türlüsüne karşı olduğunun altını çizdi.

Baloch, Hindistan'ın gerilimi artırmaya yönelik "her türlü kötü niyetli girişime karşı koymaya hazır olduğunu" kaydetti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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