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Pakistan, Hindistan'ın Füze Saldırısını Protesto Etti

Pakistan, Hindistan'ın Füze Saldırısını Protesto Etti
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Pakistan, Hindistan'ın ülkesine yönelik füze saldırıları sonrası, İslamabad Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto etti. Saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu açıklandı. Pakistan, Hindistan'ın bu eylemlerini egemenlik ihlali olarak nitelendirirken, bölgesel barışın tehdit altında olduğunu belirtti.

Pakistan, Yeni Delhi yönetiminin ülkeye yönelik füze saldırılarının ardından Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan'ın Pakistan topraklarına ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Açıklamada, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliği Maslahatgüzarının Yeni Delhi hükümetinin saldırılarını protesto etmek amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı kaydedildi.

Hindistan'ın saldırılarının "Pakistan'ın egemenliğini açık bir şekilde ihlal ettiği" aktarılan açıklamada, bu tür saldırıların "Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı, uluslararası hukuku ve devletlerarası ilişkileri çiğnediği" belirtildi.

Açıklamada, İslamabad hükümetinin Hindistan'ın gerekçelerini "yersiz" bulduğu ve saldırılara şiddetle karşı çıktığı belirtilirken, Hindistan'ın bölgesel barışı ve istikrarı tehdit ettiği için uyarıldığı vurgulandı.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
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