Pakistan, Hindistan'ın Füze Saldırılarına Karşılık Vereceğini Açıkladı

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı.

Dawn'ın haberine göre, ISPR Genel Müdürü Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Hindistan'ın bu saldırıları bir süre önce Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli ve Muzafferabad ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke şehirlerine düzenlediğini belirten Chaudhry, saldırıda bir caminin de hedef alındığını aktardı.

Chaudhry, saldırıda herhangi bir askeri tesisin hedef alınmadığını kaydederek, " Pakistan, buna kendi seçtiği yer ve zamanda cevap verecektir. Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırıda ilk belirlemelere göre biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 kişinin yaralandığını açıklayan ISPR Genel Müdürü Chaudhry, "Hindistan'ın bu korkak saldırıyla elde ettiği geçici mutluluğun yerini kalıcı bir üzüntü alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Geo News'un haberine göre, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan'ın saldırılarını "korkakça ve gizli" şeklinde niteleyerek kınadı.

Asif, Hindistan'ın saldırılarına "daha büyük güçle" karşılık vereceklerini belirtti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilileri, Hindistan'ın söz konusu saldırıda sivilleri "kasten hedef aldığını" savundu.