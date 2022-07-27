Pakistan, Hindistan'ın Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'na ilişkin açıklamasına tepki gösterdi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi'nin Çin- Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) üçüncü taraflara açık olmasını ülkesinin egemenliğine ihlal olarak görmesini "temelsiz, yanıltıcı ve saçma" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bagchi'nin CPEC'i siyasallaştırma çabaları, temelsiz, yanıltıcı ve saçma olarak nitelendirilerek reddedildi.

Açıklamada, CPEC'e iftira atma girişimlerinin Hindistan'ın güvensizliğini ve Güney Asya'da sosyoekonomik kalkınmayı engelleyen hegemonik gündem arayışını ortaya koyduğu belirtildi.

Hindistan'ın CPEC'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğine yönelik yanıltıcı iddiasının reddedildiği açıklamada, Hindistan'ın ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen 70 yılı aşkın bir süredir Cammu Keşmir'i yasa dışı şekilde işgal ettiğine, bölgede insan hakları ihlalleri yaptığına ve demografik değişiklik uyguladığına işaret edildi.

Açıklamada, Hindistan'ın uluslararası toplumu Cammu Keşmir'in statüsü hakkında yanlış yönlendirme ve bölge halkına yönelik insan hakları ihlallerini gizleme girişimlerinin asla başarılı olamayacağı vurgulandı.

CPEC'te üçüncü taraflara davet

Pakistan ve Çin, 24 Temmuz'da üçüncü tarafların CPEC'e katılımından memnuniyet duyacaklarını açıklamıştı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bagchi, Twitter'dan dün yaptığı açıklamada, Pakistan ve Çin'in CPEC'e üçüncü tarafları davet etmesiyle ilgili olarak, herhangi bir tarafın bu tür eylemlerinin Hindistan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü doğrudan ihlal ettiğini belirtmişti.

Bagchi, Hindistan'ın kesin ve sürekli olarak "Pakistan tarafından işgal edilen Hindistan topraklarındaki sözde CPEC projelerine" karşı olduğunu vurgulayarak, bu tür eylemlerin açık olarak yasa dışı ve kabul edilemez olduğunu kaydetmişti.

CPEC projesi

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek, Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" projesi, Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde yer alıyor.

Proje kapsamında kara yolu projeleri, enerji santralleri, liman ve serbest bölge inşaatları yürütülüyor. Projelerin Pakistan'ı Çin imalat ürünlerinin dünyaya taşınması konusunda kilit bir lojistik üs haline getirmesi hedefleniyor.