Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de G20 toplantısı düzenlemesine tepki gösterdi

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de G20 toplantısı düzenlemesini "yasa dışı" olarak nitelendirerek, buna tepki gösterdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de G20 toplantısı düzenlemesini "yasa dışı" olarak nitelendirerek, buna tepki gösterdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Zerdari, Azad Cammu Keşmir Yasama Meclisi'nde açıklamalarda bulundu.

Zerdari, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de G20 toplantısı düzenlemesini "yasa dışı" olarak nitelendirdi.

Yeni Delhi'nin bu adımla tartışmalı bölge üzerinde "meşruiyet" aradığını söyleyen Zerdari, Hindistan'ın G20 dönem başkanlığını "suistimal ettiğini" savundu.

Hindistan'ın adımı protesto edildi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ve Azad Cammu Keşmir bölgesinde de yüzlerce kişi Hindistan'ın G20 adımını protesto etmek için toplandı.

Azad Cammu Keşmir'in başkenti Muzafferabad şehrinde toplanan göstericiler, Hindistan karşıtı sloganlar atarak Yeni Delhi'nin G20 turizm toplantısını Srinagar şehrinde yapmasına tepki gösterdi.

İslamabad'da da Yeni Delhi'nin kararını protesto amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hindistan, 22-24 Mayıs'ta G20 Turizm Çalışma Grubu Toplantısı'nı Cammu Keşmir'in Srinagar şehrinde düzenleyeceğini açıklamıştı.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Müslüman Keşmir halkı karara karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan, Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve eyaleti merkezi hükümete bağlı iki birlik toprağına bölmüştü. Bu adımın ardından Pakistan ile Hindistan arasındaki tansiyon yükselmişti.