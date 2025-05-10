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Pakistan, Hindistan ile Gerilimi Düşürme Taahhüdünde Bulundu
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Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan'ın çatışmalara son vermesi durumunda Pakistan'ın da aynı adımı atmaya hazır olduğunu bildirdi. Dar, gerilim düşürme konusunda uluslararası çağrılara destek verdiklerini ifade etti.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan'ın çatışmalara son vermesi halinde ülkesinin de aynı adımı atmaya hazır olduğunu söyledi.

Dar, Hindistan'ın, Pakistan'da 3 ayrı hava limanına saldırı düzenlemesi ve Pakistan ordusunun buna verdiği karşılığa ilişkin Geo TV'ye açıklamalarda bulundu.

ABD ve Çin başta olmak üzere bazı ülkelerden Hindistan ile Pakistan arasındaki tansiyonun düşürülmesine yönelik çağrılara işaret eden Dar, bu çağrıların ardından İslamabad ile Yeni Delhi'nin gerilimin düşürülmesi için görüşebileceğine dair umutlarının arttığını belirtti.

Dar, Hindistan'ın çatışmaları sonlandırması halinde Pakistan'ın da benzer adımı atacağını söyleyen Dar, "Onlar (Hindistan) durursa biz de dururuz. Yıkım ve fonların boşa harcanmasını istemiyoruz. Hiçbir ülkenin hegemonyası olmadan barış istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bu sabah yaptığı görüşmeye de değinen Dar, iki ülke arasında gerilimin düşürülmesine ilişkin ABD'li Bakan'a "topun artık Hindistan'ın kucağında olduğu" mesajını verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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