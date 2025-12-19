Haberler

Pakistan: Hindistan, İndus Suları Anlaşması'nı ihlal ederek suyu "silah" olarak kullanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan'ın İndus Suları Anlaşması'nı ihlal ettiğini ve suyu 'silah olarak' kullandığını belirtti. Dar, bu durumun bölgesel istikrarı tehdit ettiğini ifade etti.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan'ın son günlerde iki ülke arasında nehir suları kullanımına ilişkin İndus Suları Anlaşması'nın hükümlerini ihlal ettiğini savunarak, Yeni Delhi'nin "suyu silah olarak kullandığını" söyledi.

Pakistan'ın Dawn gazetesinin haberine göre, Dar, başkent İslamabad'da düzenlenen basın toplantısında diplomatik temsilcilerle yaptığı görüşmede, "Güney Asya'da barış ve istikrarı tehdit eden bir duruma" dikkat çekmek istediğini belirtti.

Dar, Hindistan'ın İndus Suları Anlaşması'nı nisanda tek taraflı olarak askıya aldığını ve son dönemde ise hükümlerine yönelik "esaslı ihlallerde bulunduğunu" ifade etti.

Anlaşma kapsamındaki Chenab Nehri'ndeki su akışında bu yıl mayıstan bu yana ikinci kez ani değişimler gözlemlediklerini aktaran Dar, bu durumun bölgesel istikrarı ve uluslararası hukuku tehdit edeceğini dile getirdi.

Dar, su seviyelerinde " Pakistan'a bilgi vermeden" yapılan bu değişimlerin, Hindistan'ın "suyu silah olarak kullandığını" gösterdiğini belirtti.

Hindistan'a, anlaşma hükümlerine uyma çağrısı

Su seviyesindeki dengesizliğin ülkenin gıda ve ekonomik güvenliğini tehlikeye attığına işaret eden Dar, Hindistan'a, meseleye ilişkin yönelttikleri sorulara yanıt vermesi ve İndus Suları Anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısı yaptı.

Dar, Hindistan'ın bölgede "yasa dışı barajlar" inşa ederek de anlaşmanın dışında hareket ettiğini ve Pakistan'ın güvenliğini riske attığını söyledi.

Hindistan, 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması kapsamında Sutlej, Beas ve Ravi nehirlerinin sularını kullanma hakkına sahipken, aynı haklar Pakistan için de İndus, Jhelum ve Chenab nehirlerinde geçerli.

Anlaşma, 22 Nisan'da Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından, Yeni Delhi tarafından "saldırıyı düzenleyenlerin Pakistan'dan geldiği" gerekçesiyle tek taraflı olarak askıya alınmıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hussain Andrabi, dün düzenlenen basın toplantısında, 7-15 Aralık tarihlerinde Chenab Nehri'nin debisinde ani dalgalanmalar gözlemlendiğini söylemiş, İndus Suları Anlaşması'nda öngörülen prosedürler çerçevesinde Hindistan'a mektup göndererek konuya ilişkin açıklama talep edildiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Faciaya ramak kaldı! Yıkılan bina apartmanın üzerine düştü

Yıkılan bina apartmanın üzerine düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Cinayete kurban giden kadın rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor

Rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor
Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddia sonrası menajerinden açıklama geldi

Korkutan iddia sonrası beklenen açıklama geldi
ABD'de özel jetin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Havaalanına iniş yapan özel jet düştü! 7 kişi hayatını kaybetti
Üç ayrı dalga, çok sayıda ünlü isim! İşte soruşturmaya dair çarpıcı detaylar...

Üç ayrı dalga, çok sayıda ünlü isim! İşte soruşturmaya dair çarpıcı detaylar...
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi

Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi
Cristiano Ronaldo'nun iç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu

İç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu
Son 4 gün! Boşaltılmazsa polis eşliğinde yıkım yapılacak

Son 4 gün! Bu ada boşaltılmazsa polis gelecek
title