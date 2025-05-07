Pakistan, Hindistan'a Ait Savaş Uçaklarını Düşürdü
Pakistan ordusu, Hindistan'ın füze saldırılarına karşılık olarak iki savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Düşürme olayları, Bahawalpur yakınlarında gerçekleşti.
(ANKARA) - Pakistan güvenlik kaynakları, Pakistan ordusunun, Hindistan'ın füze saldırılarına karşılık 2 savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.
Pakistan güvenlik kaynakları, Bahawalpur'daki Ahmedpur Doğu yakınlarında bir Rafale savaş uçağı ile Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü iddia etti.
Kaynak: ANKA / Güncel