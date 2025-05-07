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Pakistan, Hindistan'a Ait Savaş Uçaklarını Düşürdü

Pakistan, Hindistan'a Ait Savaş Uçaklarını Düşürdü
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Pakistan ordusu, Hindistan'ın füze saldırılarına karşılık olarak iki savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Düşürme olayları, Bahawalpur yakınlarında gerçekleşti.

(ANKARA) - Pakistan güvenlik kaynakları, Pakistan ordusunun, Hindistan'ın füze saldırılarına karşılık 2 savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Pakistan güvenlik kaynakları, Bahawalpur'daki Ahmedpur Doğu yakınlarında bir Rafale savaş uçağı ile Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü iddia etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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