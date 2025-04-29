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Pakistan, Hindistan'a Ait İHA'yı Düşürdü

Pakistan, Hindistan'a Ait İHA'yı Düşürdü
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Pakistan ordusu, Hindistan'a ait bir insansız hava aracını, Kontrol Hattı'nda ülke hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürdü. Olay, Pakistan kontrolündeki Keşmir'in Bhimber bölgesinde gerçekleşti.

İSLAMABAD, 29 Nisan (Xinhua) -- Pakistan ordusu, Hindistan'a ait quadcopter tipi bir insansız hava aracını (İHA) Kontrol Hattı'nda ülkenin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürdü.

Xinhua'ya konuşan Pakistan askeri kaynakları Hindistan'a ait hava aracının, pazartesi günü Pakistan kontrolündeki Keşmir'in Bhimber bölgesinin Manawar mevkiinde keşif faaliyetleri yürütürken düşürüldüğünü söyledi.

Kaynaklar, ordunun hızlı şekilde harekete geçerek insansız hava aracını önlediğini kaydetti.

Pakistan tarafında herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da hasar bildirilmezken hava aracının enkazı ek inceleme yapılmak üzere kaldırıldı.

Nükleer silah sahibi komşu iki ülke arasındaki gerilim sürerken Kontrol Hattı'nda sık sık ateşkesin ihlal edildiği ve hava keşif girişimlerinde bulunulduğu yönünde haberler geliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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