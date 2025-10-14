Pakistan Heyeti Bağcılar Belediyesini Ziyaret Etti

Pakistan İslam Cumhuriyeti Devlet Akademisi heyeti, Bağcılar Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Pakistan Devlet Yönetim Hizmetleri, Devlet Hazine Hizmetleri ve Gümrük Hizmetleri ile Dışişleri Bakanlığı, Enformasyon, Sayıştay ve Polis Hizmetlerinde görevli isimlerin yer aldığı Pakistan İslam Cumhuriyeti Devlet Akademisi heyeti İstanbul'a geldi.

Bağcılar Belediyesine ziyarette bulunan 13 kişinin yer aldığı heyeti, birim müdürleri ve yetkililer karşıladı. Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla bir araya gelen yetkililere, müdürlükler bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar konusunda sunum yapıldı.

Daha sonra misafirler, belediyenin çalışmalarını yerinde görmek ve tecrübelerinden faydalanmak amacıyla birimleri gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Pakistan'ın bizim için yeri özeldir. Kendilerini belediyemizde konuk ettik. Çok güzel ve yararlı ziyaret olduğunu düşünüyorum. Yerel yönetim adına projelerimiz hakkında bilgi edindiler. Müdürlüklerimizi de gezip çalışmalarımızı yerinde gördüler." ifadelerini kullandı.

Pakistanlı heyet de kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Başkan Yıldız'a ve personele teşekkür etti.