Haberler

Pakistan Heyeti Bağcılar Belediyesini Ziyaret Etti

Pakistan Heyeti Bağcılar Belediyesini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan İslam Cumhuriyeti Devlet Akademisi heyeti, Türkiye-Pakistan ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Bağcılar Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Yasin Yıldız, misafir heyete belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Pakistan İslam Cumhuriyeti Devlet Akademisi heyeti, Bağcılar Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Pakistan Devlet Yönetim Hizmetleri, Devlet Hazine Hizmetleri ve Gümrük Hizmetleri ile Dışişleri Bakanlığı, Enformasyon, Sayıştay ve Polis Hizmetlerinde görevli isimlerin yer aldığı Pakistan İslam Cumhuriyeti Devlet Akademisi heyeti İstanbul'a geldi.

Bağcılar Belediyesine ziyarette bulunan 13 kişinin yer aldığı heyeti, birim müdürleri ve yetkililer karşıladı. Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla bir araya gelen yetkililere, müdürlükler bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar konusunda sunum yapıldı.

Daha sonra misafirler, belediyenin çalışmalarını yerinde görmek ve tecrübelerinden faydalanmak amacıyla birimleri gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Pakistan'ın bizim için yeri özeldir. Kendilerini belediyemizde konuk ettik. Çok güzel ve yararlı ziyaret olduğunu düşünüyorum. Yerel yönetim adına projelerimiz hakkında bilgi edindiler. Müdürlüklerimizi de gezip çalışmalarımızı yerinde gördüler." ifadelerini kullandı.

Pakistanlı heyet de kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Başkan Yıldız'a ve personele teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e sert tepki: Böyle rezillik olur mu?

Kendisini yuhalatan isme çok kızdı: Böyle rezillik olur mu?
Güllü'nün ölümünde merak edilen nihai rapor açıklandı

Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu

Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu
Düğmeye basıldı! Fenerbahçe'den Ferdi bombası

Düğmeye basıldı! Fenerbahçe'den Ferdi bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.