Pakistan Hava Sahası Yeniden Açıldı

İSLAMABAD, 11 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan Havalimanları İdaresi cumartesi günü yaptığı açıklamada, Pakistan hava sahasının her türlü uçuş operasyonuna tamamen yeniden açıldığını bildirdi.

İdare sözcüsü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Pakistan hava sahası her türlü uçuş operasyonuna tamamen yeniden açıldı" diyerek yolculara havacılık ağının artık normal bir şekilde işlediğine dair güvence verdi.

Hava sahasının yeniden açılması, Pakistan ve Hindistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından gerçekleşti. Bu anlaşma, hafta başında hava sahası kısıtlamalarına ve uçuşlarda geçici askıya almalara yol açan füze saldırıları ve artan güvenlik önlemlerinin ardından endişeleri azalttı.